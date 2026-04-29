ЕК отвори постапка против Унгарија и Словачка поради специјалните цени за горива за странци

Европската комисија отвори постапка против Унгарија и Словачка поради дискриминаторски цени на горива за возачи на автомобили регистрирани во други земји-членки.

Во Словачка, цената на дизелот за странски возачи е фиксна на неделна основа и се менува според цените во соседните земји, додека возачите на автомобили регистрирани во Словачка уживаат пониски цени. Мерката првично беше усвоена само за 30 дена, но беше дополнително продолжена на 17 април 2026 година.

Во Унгарија, воведени се заштитени фиксни цени за возачите на возила со унгарски регистарски таблички, додека возачите на возила регистрирани во странство мора да плаќаат повисоки пазарни цени.

Прекршување на правото на ЕУ

Комисијата тврди дека мерките го кршат правото на ЕУ во врска со единствениот пазар – слободното движење на стоки, услуги и работници и нивниот еднаков третман, како и слободното движење на услугите за патен транспорт и слободата на основање.

Дополнително, мерките не беа објавени пред нивното усвојување, што е прекршување на член од Директивата за транспарентност на единствениот пазар. Унгарија, исто така, воведе систем на претходно овластување за извоз на сурова нафта и нафтени производи, што е спротивно на член 35 од Договорот за функционирање на ЕУ.

Затоа, извршната власт на ЕУ испрати писма со формално известување до Унгарија и Словачка, кои сега имаат два месеци да одговорат и да ги решат недостатоците, а доколку не е задоволна од одговорот, може да издаде образложено мислење.