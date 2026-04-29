Врховниот суд на Словачка ја потврди казната затвор од 21 година за напаѓачот на Фицо

Човекот кој критично го рани словачкиот премиер Роберт Фицо со пет истрели во мај 2024 година ќе мора да ја отслужи својата казна затвор од 21 година. Речиси две години по пукањето, Врховниот суд на Словачка во Братислава денеска ја потврди пресудата донесена од специјалниот суд во октомври 2025 година.

Ова ја прави пресудата за напаѓачот, 73-годишниот пензионер Јурај Цинтула, конечна.

Специјалниот суд во Банска Бистрица го осуди напаѓачот на 21 година затвор за тероризам во прв степен.

Цинтула се жалеше на одлуката и побара полесна казна. За време на жалбеното рочиште денеска, тој повторно ја опиша казната како „луда“ и нагласи: „Јас не сум терорист“.

На 15 мај 2024 година, Цинтула пукаше во Фицо додека излегуваше пред културниот центар во малиот град Хандлова за да ги поздрави поддржувачите што чекаа по состанокот на владата.

Полицијата го уапси напаѓачот веднаш по инцидентот и затоа немаше сомнение дека тој е сторителот.

Цинтула никогаш не го негираше делото. Сепак, за време на судењето, тој негираше дека имал намера да убие. Неговата цел, рече тој, била да го повреди политичарот толку сериозно што повеќе нема да може да продолжи со својата владина работа.

Тој ја наведе омразата кон Фицо и неговите владини политики како свој мотив.

Владините политичари ја обвинија опозицијата и опозициските медиуми за придонес кон она што го нарекоа „клима на омраза“ што го овозможи нападот на прво место. Фицо се врати на работа откако постепено се опоравуваше./МИА