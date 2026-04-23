СДСМ: Зад рудникoт за антимон во Крива Паланка стојат донатори на ВМРО-ОКГ

Опозициската СДСМ денес на прес конференција обвини дека зад проектот за изградба на рудник за антимон кај Крива Паланка стојат донатори на владејачката ВМРО-ДПМНЕ и се кријат бизнис интереси.

„Она што Христијан Мицкоски се обиде да му го продаде на народот како наводен ‘државен интерес’ и стратешки дијалог со САД, всушност е само уште еден бизнис план. Профит, пред здравје, бизнис пред народ“, изјави на прес конференција Богданка Кузеска – портпаролка и членка на ИО на СДСМ.

Таа се повика на официјални податоци од Министерството за енергетика кои, како што посочи, откриваат дека моментален концесионер на локалитетот Луке е компанијата „РИ Енергетика Пела ДОО Скопје“.

Според СДСМ, сопственик на оваа компанија е Ѓорѓе Качурков, донатор на ВМРО-ДПМНЕ.

„Официјалните документи и финансиски извештаи недвосмислено потврдуваат ова“, рече Кузеска, додавајчи дека ова е крунски доказ дека „рудникот со антимон е бизнис дил, класична партиска концесија“.

Кузевска додаде и дека договорот во Вашингтон го потпиша Ник Јовановски од австралиската „Пела глобал лимитед“.

„Истиот тој Николче Јовановски кој уште во 2015 година, како застапник на фирмата на донаторот на ВМРО-ДПМНЕ, го потпишал договорот за концесија за локалитетот Луке. Со ова мрежата е целосно разоткриена, а центарот на контролата е јасен“, нагласи Кузеска, додавајќи дека „ВМРО-ОКГ е подготвена да го жртвува здравјето на граѓаните за профитот на своите спонзори“.

Ова, како што посочи Кузеска, е уште една причина зошто мора да има референдум во Крива Паланка и да се прашаат граѓаните, при што му порача на градоначалникот на Крива Паланка, Сашко Митовски (кој доаѓа од редовите на СДСМ, заб.) дека „мора да ги слушне граѓаните, а не Мицкоски“.