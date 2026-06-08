СДСМ со „Скопската иницијатива“ и „Твоја држава, твоја шанса“ отвора ново поглавје

Изминатиов викенд со два настани СДСМ ги одреди правците на своето идно политичко дејствување.

Програмската платформа „Твоја држава, твоја шанса“ во конечната форма е јавно достапна и објавена. Портпаролката на партијатам, Богданка Кузеска, изјави дека тоа е визијата на СДСМ за модерна, праведна и европска држава во која институциите работат за граѓаните, трудот е вреднуван, а младите имаат причина да останат и да ја градат својата иднина дома.

„СДСМ смета дека најголемиот предизвик за младите денес не е само економската несигурност, туку чувството дека системот не е праведен. Токму затоа централно место во платформата има борбата против корупцијата и воспоставувањето систем во кој институциите функционираат без политичко влијание а законот важи еднакво за сите.

Нов антикорупциски закон, темелен ветинг на сите избрани и именувани функционери, целосна проверка на потеклото на имотот, нови институциите за борба против корупцијата, дигитализација на услугите и воспоставување механизми што ќе спречат партизација и злоупотреба“, рече Кузеска.

Според неа, преку „Скопската иницијатива“, СДСМ ја потврди својата улога како обединувачки фактор на поширокото прогресивно движење во регионот и Европа, кое се спротивставува на корупцијата, авторитарноста и антиевропските политики.

„Македонија не смее да остане заглавена во национализам, популизам и политички манипулации кои ја оддалечуваат од европската иднина. Наместо поделби, СДСМ нуди визија за обединување околу државните интереси, економски развој и европски вредности преку поширок Фронт за вистина и правда“, нагласи Кузеска.