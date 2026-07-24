Владата денеска треба да добие нов министер без ресор – Собранието ќе гласа за Зулфикар Зејнула
Собранието денеска, во рамки на 117. седница, ќе одлучува за избор на нов министер без ресор во Владата предводена од премиерот Христијан Мицкоски. Пред пратениците е предлогот Зулфикар Зејнула да ја преземе оваа функција.
Зејнула е претседател на Демократската партија на Турците, која неодамна потпиша коалициски договор со ВМРО-ДПМНЕ. Неговата кандидатура беше најавена на 10 јули, кога лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, и Зејнула го официјализираа коалициското партнерство.
Демократската партија на Турците во актуелниот парламентарен состав има еден пратеник – Бејџан Иљас.
Во својата професионална кариера, Зејнула од 2021 до 2024 година ја извршуваше функцијата заменик-директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Претходно, од 2018 до 2021 година беше советник во Советот на Општина Гостивар, а од 2017 до 2021 година работеше во Правниот сектор на Демократската партија на Турците. Работно искуство има и во приватниот сектор, во компанијата „Хабиб транс“ ДОО.
За време на неговиот ангажман во локалната самоуправа бил член на повеќе комисии, меѓу кои Комисијата за верификација, избори и именувања, Комисијата за планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина, како и Комисијата за правни и нормативни работи.
Бил вклучен и во работата на Комисијата за процена на ризици и опасности во Скопје, како и во Управувачкиот комитет за координација и управување со системот за управување со кризи.
За својот ангажман е одликуван од Република Турција со државно признание за исклучителна пожртвуваност.
Зејнула е дипломиран криминалист на Факултетот за безбедност при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Покрај мајчиниот турски јазик, зборува македонски, албански, германски и српски јазик, а поседува и сертификати за англиски јазик и компјутерски вештини.
Неговиот избор следува по неодамнешната реконструкција на Владата, спроведена на 13 јули, кога Собранието избра осум нови министри во повеќе ресори, како и еден министер без ресор.