СДСМ бара проверка на водата во цела Македонија, ВМРО-ДПМНЕ ги обвини за паника и воајеризам

СДСМ, бара вонредни анализи на водата за пиење во Велес и околните населени места.

Конкретно во Велес СДСМ побара да се проверат сите водоводи бидејќи последните наоди и стручни мислења коишто се јавно објавени покажуваат дека скоро секаде во селските водоводи има ешерија коли, индикатор за фекално загадување, па дури и во училишта.

„Нема никаква информација каква е сега состојбата, дали општината и централната власт нешто презела?Советниците на СДСМ бараат и посебна точка на дневен ред за состојбата со водата во Велес. Откако за неколку дена добивме загадена вода во Гостивар, Валандово, Лешок и Крушево, не може да се молчи.Сега СДСМ бара итна и целосна проверка на водата за пиење во сите градови и општини во Македонија. Без исклучок, без селективност и без прикривање на резултатите.Нема да дозволиме Мицкоски и ВМРО-ОКГ да ја отрујат цела земја.

Граѓаните имаат право да знаат што пијат. А оваа власт има обврска конечно да одговори – не со изговори, туку со факти и со чиста вода“, реагираат од СДСМ.

За ВМРО-ДПМНЕ ваквите барања се ширење паника и воајеризам.