СДСМ тврди: И водата во Крушево е бактериолошки неисправна

СДСМ објави дека и водата во Крушево е бактериолошки неисправна и обвини дека „организираната криминална група „ВМРО ќе ја отруе цела Македонија. По Гостивар, Валандово и болницата во Лешок – сега и Крушево. Водата е бактериолошки неисправна за пиење. За само неколку денови имаме четири случаи на загадена вода за пиење.

Колку градови уште пијат неисправна вода, а јавноста не е информирана? Додека Мицкоски свечено отвора базен во Кавадарци, половина Македонија нема безбедна вода за пиење.

За две години оваа власт успеа да ја потоне економијата. Сега изгледа дека граѓаните се дават и во отров.

Дали некој воопшто ќе ја провери водата во базенот што го отвораат со орбанови-кинески пари? Или и таму важат истите стандарди како во Гостивар, Валандово, Лешок и Крушево?

Ова не е низа од несреќни локални инциденти. Ова е системски колапс. Последица на нестручност и незнаење на кадарот што го поставија. Кога директор на Фондот за здравствено осигурување е човек чие образование е тренер, тогаш е јасно какви кадри се поставени и на другите клучни позиции. Мицкоски ќе остане запаметен како трујачот на Македонија.