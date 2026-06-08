Мицкоски бара трпение за Бугарија, сме покажале дека знаеме да победуваме

Премиерот Христијан Мицкоски, на новинарско прашање за причините за блокадата на акцискиот план за малцинства од страна на Бугарија, денеска изјави дека претпоставува оти „тоа е политика што трае со децении“, а претходните политички елити тоа не го препознале и направиле големи проблеми, кои Владата сега ги решава еден по еден.

– Не знам. Тоа прашање ќе треба ним да им го поставите затоа што, претпоставувам, таа политика трае со децении. Не е тоа политика што е од денес почната, за жал, некои претходни политички елити кај нас тоа не успеаја да го препознаат и беа кратковиди и, претпоставувам, лекомислени или се водеа од личните интереси мислејќи дека ако потпишат бел лист хартија, сите проблеми ќе бидат решени. Тоа така не оди во реалниот свет и во реалната политика. За жал, направија големи проблеми и ќе треба овие проблеми да ги решаваме и ги решаваме еден по еден. Но, ќе се бориме, впрочем тоа е нашата задача, да се бориме. Ништо во животот не доаѓа бргу и лесно, за сè треба да се изборите и да победите. Сме покажале дека знаеме да победуваме, ќе победиме и овој пат, само замолувам за трпение – изјави Мицкоски, кој присуствуваше на отворање нова фабрика на „Макпрогрес“ во Виница.

Премиерот Мицкоски завчера изјави дека акцискиот план за малцинства е готов, усогласен со експерт од Европската комисија и неофицијално е усогласен со дваесет и шест земји членки, освен со една, која е против да бидеме и дел од иницијативата „Трите мориња“.