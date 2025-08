(Видео) Спектакуларна акција: Украински командоси упаднаа зад непријателските линии, убиени 334 Руси

Украинските специјални сили во вторникот соопштија дека убиле повеќе од 330 руски војници во утрински напад длабоко зад непријателските линии, објави „Телеграф“. Тие не ја наведоа точната локација или датум на жестокиот судир.

Воената разузнавачка служба на Украина (ХУР) соопшти дека рускиот напредок во Суми „ненадејно запрел“ кога членови на елитната единица „Тимур“ се инфилтрирале зад непријателските линии и елиминирале десетици руски војници во борба гради в гради. Силите на Киев го засилија нападот со координирани напади со беспилотни летала и артилерија.

Видео објавено од ХУР покажува украински борци како се приближуваат кон целта со хеликоптер што лета низок лет. Потоа започнува жесток судир со руските сили во шумска област со употреба на автоматски пушки, митралези и фрлачи на гранати.

Експлозии и вресоци може да се слушнат додека украинската артилерија ги погодува непријателските позиции. На снимката може да се видат и трупови. Членовите на „Тимур“ јасно се прикажани како јурат во камиони со отворен покрив по неасфалтирани патишта и рачно исфрлаат дронови.

