(Видео) Смртоносни торнада оставија пустош во САД – повеќе од 70 жртви, најлошо е во Кентаки

Метеоролог го нарече апсолутно чудовиште, а Бајден изјави дека станува збор за „незамислива трагедија“

Најмалку 30 торнада се пријавени во шест американски сојузни држави. Најлошиот удар се случи во Кентаки, од каде доаѓаат ужасни слики од уништени домови, цркви, пренатрупани патишта… Расте бројот на жртви, кој веќе се искачи на 79. Претседателот Џо Бајден загубата на животи ја нарече незамислива трагедија.

Според последните информации, повеќе од 79 лица загинале по разорните торнада во САД, чиј најсилен удар е забележан во сојузната држава Кентаки. Во Кентаки торнадото дувало со брзина од 300 км/ч, изјави гувернерот Енди Бешеар.

I arrived here in Mayfield KY just moments ago to the factory where multiple casualties have been reported. A horrific landscape. @foxweather pic.twitter.com/AU1GGSnM4a

Од Кентаки доаѓаат ужасни сцени на пустош што ја остави зад себе торнадо. Улиците се полни со урнатини, многу домови се уништени… Покрај драматичните сцени, има и сведоштва на луѓе кои ја преживеале катастрофата.

„Едно лице загина, а пет се тешко повредени кога торнадо погоди старечки дом со 90 кревети во Монет, Арканзас, мала заедница во близина на границата со Мисури“, изјави за Ројтерс судијата на Крегхед, Марвин Деј, пренесува Дневник.хр.

На Твитер се огласи и американскиот претседател Џо Бајден. „Губењето на саканата личност во вакво невреме е незамислива трагедија. Работиме со гувернерите за да се осигураме дека го имаат она што им треба додека продолжува потрагата по преживеани и проценката на штетата“, напиша Бајден.

Слично на ураганот Катрина

Поручникот Дин Патерсон изјави за Си-Ен-Ен дека никогаш не видел нешто слично. „Штетата е неопислива, градот е целосно променет. Бев и во погодената област по ураганот Катрина и гледам некои работи што ги видов тогаш“, рече Патерсон, додавајќи дека луѓето ја добиваат сета помош што им е потребна.

Посочи дека најголем дел од колегите никогаш не отишле на ваков терен. Едноставно влезете во тоа и обидете се да им помогнете на луѓето што е можно поскоро“, заклучил Патерсон.

„Бум – сето тоа ни се урна“

Работничка во фабриката за свеќи Мејфилд, Кентаки, која беше погодена од торнадо, го раскажа своето искуство во зградата. Властите стравуваат дека десетина луѓе загинале откако торнадото ја погодило фабриката.

„Беше страшно. Сè се случи брзо. Не однесоа во делот каде што одите во случај на бура“, изјави Кјана Парсонс-Перез за Today. „Сите бевме таму, а потоа светлата почнаа да трепкаат, а потоа наеднаш почувствувавме налет на ветер“, рече Парсон-Перез.

„И тогаш бум – сето тоа ни се урна. Сè што слушнавте беа крици“, рече Парсон-Перес, додавајќи дека повикала брза помош. Таа била скриена два часа. „Не мислев дека ќе успеам“, се сеќава таа.

Video of the what I believe to be the tornado that traveled ~200 miles. Video from my dad’s front porch between Bremen and Sacramento, Kentucky. Terrifying. pic.twitter.com/CQ7aOHk2Gs

За среќа, со помош на затворениците од округот Грејвс кои учествуваа во спасувањето, Парсонс-Перез успеа да побегне.

Зак Холдер, метеоролог од Арканзас Регион 8 Њус, го опиша торнадото во Монет и Личвил како „апсолутно чудовиште“.

Друг метеоролог еден ловец на торнада Рид Тимер, рече дека ова е „најдолгото торнадо што некогаш го ловел“.

Во Арканзас едно лице го загубило животот, а 20 од нив не можеле да го напуштат пензионерскиот дом, пренесуваат медиумите. Но, спасувачите успеаја да ги евакуираат сите што останаа во зградата чија структура е „виртуелно уништена“, изјави началникот на округот Крегхед, Марвин Деј за локалните новински мрежи. Во таа држава загина уште едно лице.

Во Тенеси најмалку две лица ги загубија животите во невремето, изјави шефот на агенцијата за управување со кризи, пренесуваат локалните медиуми.

Во позадина на едно од видеата се слушаат сирени кои предупредуваат за доаѓање на торнадо. Се гледа светлината на молњата со која се гледа доаѓањето на торнадото. Доколку се потврди дека торнадото следело растојание од 250 милји низ Арканзас, Мисури, Тенеси и Кентаки, тоа би била најдолгата забележана траекторија на торнадо во историјата, пишува Си-Ен-Ен.

Во Илиноис, властите објавија дека многу луѓе останале заробени под покривот на магацинот на Amazon.com Inc. во близина на Св. Луиза кој делумно се урна во петокот вечерта, откако областа беше погодена од торнада и силно невреме.

Прогласена е вонредна состојба, а Националната гарда е ангажирана да помогне во санирањето на последиците од торнадото. Најмалку четири торнада избувнаа во Кентаки во текот на ноќта, оставајќи трага на уништување во повеќе од 12 окрузи.

Најмалку 331.549 корисници на комунални услуги се без струја во Тенеси, Кентаки, Индијана и Арканзас, известува PowerOutage.US.

#BREAKING

Law enforcement has confirmed several people are dead as a result of the #AmazonWarehouse collapse in Edwardsville, IL.

I’ll have live reports on @KMOV at 5 and 6 this morning.

Photo credit: St. Clair Co. EMA pic.twitter.com/vYnBLw7yqi

— Jenna Rae (@journalismjenna) December 11, 2021