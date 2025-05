(Видео) Силно невреме го погоди Париз. Улиците беа побелени од град, метрото е поплавено…

Силна грмотевица го погоди Париз вчера, проследена со град што оштети имот и го означи крајот на исклучително жешката недела во Франција и поголемиот дел од Западна Европа.

Бурата го погоди градот доцна попладне, принудувајќи ги жителите и туристите да побараат засолниште, додека метеоролошките радари покажаа интензивни врнежи од дожд обележани со црвена и портокалова боја. Градот беше со големина на топчиња и поголем, уништувајќи цвеќиња и кршејќи стакла на прозорците.

Фотографиите по бурата покажаа улици покриени со град, а автомобили се пробиваа низ поплавените делови од градот со повеќе од 2 милиони жители.

Бурата пристигна по неколку дена невообичаено топло пролетно време, со температури кои достигнаа повеќе од 25°C. Француската национална метеоролошка агенција објасни дека бурите се резултат на систем со низок притисок што се движи низ Португалија и Франција, предизвикувајќи судир на топли и ладни воздушни маси.

Locals in Paris are posting videos of a hailstorm there. Some say the hail is golf-ball sized.#Paris #Hailstorm pic.twitter.com/fHPDvzS5gu — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) May 3, 2025

Како резултат на тоа, портокалово предупредување, второ најтешко, е издадено за неколку региони во земјата. Предупредувањето вклучува можност за опасни временски услови – силен град, ветрови и топлотни бранови – и ги повикува граѓаните да бидат внимателни и да избегнуваат непотребни патувања.

Поради nevremeto, имаше прекин во воздушниот сообраќај околу аеродромот „Шарл де Гол“ во Париз, еден од најпрометните во Европа. Неколку метро станици во Париз се привремено затворени поради поплави.

That was an intense storm in Paris. I’m not sure if the hail was large enough to cause serious damage, but I can imagine the plants really took a beating.pic.twitter.com/TmLB9oqRtx — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 3, 2025

Иако градот не е ретка појава во Франција и Европа во текот на потоплите месеци, овие видови невреме можат да предизвикаат значителни штети. Формирањето на голем град бара силни нагорни струења кои ги држат капките вода во облакот доволно долго за да замрзнат и зголемат. Град со големина од околу 2,5 см или поголем се смета за потенцијално деструктивен, а најчесто се погодени покривите, прозорците и возилата.

Според податоците од швајцарската осигурителна компанија „Свис Ре“, штетите од град во Франција само во 2022 година надминаа 5 милијарди долари. Еден од најлошите случаи се случил во пролетта истата година, кога олујниот облак патувал повеќе од 290 километри низ целата земја, оштетувајќи повеќе од 250 домови и најмалку 1.000 возила.