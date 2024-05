(Видео) Северна Италија зафатена од поплави по силниот дожд

Невремето и обилните дождови предизвикаа поплави во многу делови на северна Италија, а особено се погодени градовите Падова и Виченца, пишува Би-би-си.

Службите за итни случаи користат гумени чамци за да ги спасат луѓето од нивните домови, а на снимката се гледаат автомобили како пливаат по улиците.

Гувернерот на провинцијата Венето ги опиша временските услови во текот на ноќта како „водена бомба“.

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 17, 2024

#Maltempo #Veneto , in 2 giorni 2.500 chiamate di soccorso ricevute nelle sale operative dei comandi provinciali e oltre 1.800 interventi fatti: prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco in regione. Nel video il sorvolo del Drago #vvf su Camposampiero (PD) [ #17maggio 13:30] pic.twitter.com/iIwj9sIWQV

Југот на Италија се соочува со топлотен бран невообичаен за овој период од годината, а на Сицилија се забележани температури до 35 Целзиусови степени.

Професорот Марко Марани, експерт за ефектите од климатските промени од Универзитетот во Падова, за весникот „Кориере дел Венето“ изјави дека „екстремните настани стануваат се почести и ќе се интензивираат со зголемувањето на глобалното затоплување“.

Ветерот го превртел товарниот воз

Бреговите на реката Мусон деи Саси во областа Падова попуштија поради обилните врнежи од дожд во раните утрински часови, кои предизвикаа поплави.

Товарен воз во градот Борго Мантовано во провинцијата Ломбардија бил превртен од налетите на ветерот со брзина меѓу 150 и 200 километри на час.

Локалниот лидер Алберто Борсари на социјалните мрежи напиша дека „многу улици и подруми се поплавени“ и дека ситуацијата е „навистина тешка“.

„За среќа, никој не е повреден“, додаде тој.

Дожд до 130 милиметри падна во еден ден во Милано, што предизвика поројни поплави. Очевидци велат дека таков интензитет на дожд не бил забележан во мај повеќе од 170 години.

Властите за цивилна заштита прогласија црвена тревога во Венето до 14 часот, особено меѓу Виченца и Верона, каде што реките надобија по 70 милиметри дожд за 30 минути.

Едно лице е исчезнато

Едно лице е исчезнато во реонот на градот Комо по уривањето на мал мост.

Во исто време, многу суви услови беа забележани на островот Сардинија, кој веќе се соочува со уште една лоша сезона за локалните земјоделци на пченица, кои очекуваат половина од нивниот нормален род поради недостиг на вода, пишува локалниот весник L’Unione Sarda.

Il maltempo al Nord Italia, allerta rossa in #Veneto dove i forti temporali hanno fatto esondare fiumi: il #Muson ha rotto gli argini nel padovano. La situazione è invece in miglioramento in Lombardia dove è stato ritrovato il corpo senza vita del 66enne disperso a Cantù.#Tg1 pic.twitter.com/3G086kUzHh

— Tg1 (@Tg1Rai) May 17, 2024