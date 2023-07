(Видео) Сенатор од САД „замрзна“ сред прес-конференција

Водачот на малцинството во Сенатот, Мич Меконел, се чинеше дека не можеше да зборува на половина пат од прес-конференцијата.

Меконел почна да зборува на прес-конференција, но одеднаш престана, се „здрви“ и не можеше да продолжи понатаму.

Не изусти ниту збор, само тупо гледаше пред себе. Тој беше одведен од говорницата вон неговата канцеларија од колегата републиканец, сенаторот Џон Барасо. Кратко време подоцна, Меконел се вратил и му рекол на новинарот Ману Раџу од CNN дека сенаторот е „добро“.

Senate Minority Leader Mitch McConnell appeared unable to speak halfway through a press conference. He was led away from the press conference and towards his office by fellow GOP Sen. John Barrasso. A short time later, McConnell returned and told CNN’s Manu Raju he was “fine.” pic.twitter.com/6hdE9nKKoP

— CNN (@CNN) July 26, 2023