(Видео) Погледнете како Украинците со раце и шише вода деактивираат руска бомба

Деактивирање на бомбата со голи раце и шише вода? Иако звучи неверојатно, тоа го направиле двајца украински експерти за отстранување експлозиви.

Видеото набрзо се прошири на социјалните мрежи, а досега е прегледано повеќе од 1,9 милиони пати.

За тоа зборуваше и Чарлс Листер, висок соработник и директор на програмата за Сирија и борбата против тероризмот и екстремизмот во Институтот за Блиски Исток, кој го сподели видеото на својот профил на Твитер.

Тој вели дека руската бомба би ја срамнила зградата до земја. „Неверојатна храброст“, заклучи Листер.

This #Russia-dropped bomb would flatten a building — and yet these #Ukraine EODs defuse it with 2 hands and a bottle of water, while shells audibly land nearby.

Mind boggling bravery.pic.twitter.com/KvCZeOxRyz

— Charles Lister (@Charles_Lister) March 9, 2022