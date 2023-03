(Видео) Нова драма над Црното Море: Су-27 се обиде да урне „бајрактар“ ​​

Турските медиуми објавија снимка за која тврдат дека покажуваат како Су-27 на руските воздухопловни сили се обидува да собори украинско беспилотно летало „бајракатар ТБ2“.

Видеото е објавено пет дена откако два Су-27 го соборија американскиот воздухоплов MQ-9 Reaper во водите на Црното Море.

Турските медиуми тврдат дека овој инцидент се случил и над водите на Црното Море.

SavunmaSanaiiST.com објави видео во кое тврди дека дронот е украински и дека „се верува дека ловец Су-27“ се обидел да го собори.

На видеото се гледаат два обиди за соборување на „бајрактар ​​ТБ2“. Не е јасно дали двата обиди биле направени од ист ловец или, како што беше случајот со американскиот дрон, беа вклучени два ловци.

A Russian Su-27 unsuccessfully tries to shoot down a Bayraktar TB2 of the Ukrainian Navy over the Black Sea.

The attempt to destroy the drone was carried out in the same manner as in the recent incident involving the US MQ-9 Reaper. pic.twitter.com/7N85yKozXl

— Claudio Torbinio (@My_Salute) March 20, 2023