(Видео) Нереди на протестите поради делумното затворање во Холандија

Холандската полиција во саботата употреби водени топови за да ги растера демонстрантите кои се противат на воведувањето на новиот делумен „локдаун“ во периодот кога земјата бележи рекорден број заразени со коронавирусиот и сѐ поголема бројка пациенти на одделите за интензивна нега.

Премиерот Марк Руте во петокот најави триседмично „затворање“ кое се однесува на работата на продавцнитеи, спортските сали и угостителските објекти. Највено е дека рестроаните и продавниците ќе бидат затворани порано, а на поголемите спортски настани нема да биде дозволено присуство на публика.

Скратено е и работното време на супермаркетите и другите објекти во малопродажбата и повторно ќе биде воведен мерката за одржување физичко растојание. Во домовите не се препорачува истовремено присуство на повеќе од четири гости, а работата од дома ќе биде пожелна мерка кога тоа е возможно. Изегувањето од домовите е дозволено во секое време, а училиштата ќе останат отворени.

Еден од големите спортски настани кои ќе се играат без публиак е и квалификацискиот натпревар за Светското фудбалско првенство меѓу Холандија и Норвешка следната седмица.

These peaceful protests won’t change ANYTHING. The gov’s are now at the stage where brute force and mass violence is the only thing they understand and fear. #Protest #COVID19 #Australia #Melbourneprotest #Milan #Rome #Paris #Netherlands pic.twitter.com/TkFLrQInGa

— Deepdiver🍀⛑🔥🚑 🇳🇴 (@Deepdiver600) November 13, 2021