(Видео) Насилни корона протести во Шпанија: Кражби, барикади и судири низ целата земја

Во Шпанија се одржуваат протести против рестрикциите воведени поради пандемијата од корона вирус, но се претворија во нешто сосема друго, многу насилство и криминал.

Демонстрантите во текот на ноќта запалија контејнери со ѓубре и поставија барикади на неколку улици во Мадрид, а кршеа и излози од продавници во центарот на градот.

BREAKING 🚨 Gran Via, #Madrid – lawlessness as protestors are on street clashing with police after they follow to be #Spain’s lockdown rules.

Protests also happening in different cities of Spain like #Barcelona, #Logrono, #Burgos, #Vitoria, #Santander, #Valencia and #Zaragoza pic.twitter.com/EmWEEsVYuX

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 1, 2020