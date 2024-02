(Видео) Нападната руска рафинерија

Украинската армија во последните 24 часа извршила 32 напади врз цивилна инфраструктура во девет населени места во областа Керсон.

По нападот со дрон врз нафтена рафинерија во Волгоград, на југот на Русија, избувна пожар, кој подоцна беше изгаснат, соопштија локалните власти.

Another deep strike by Ukraine in its campaign to undermine the funding for Putin's global terror coalition.

500km from the nearest Ukrainian soldier, the Volgograd Lukoil refinery is toast. pic.twitter.com/6aHqc43iaR

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 3, 2024