(Видео) Начинот на кој ја гледате оптичката илузија може да открие дали имате сериозно здравствено нарушување

Германските експерти велат дека начинот на кој ја гледате видео илузијата „шуплива маска“ може да помогне во дијагностицирањето на шизофренијата.

Шизофренијата е тешка, долгорочна медицинска состојба која ги прави болните да не можат да ги разликуваат сопствените мисли од реалноста.

На видеото се гледа бела маска за лице како се врти во воздухот. Научниците откриле дека луѓето со шизофренија не биле измамени од оптичката илузија, додека другите биле измамени.

Како што лицето се ротира, повеќето луѓе го гледаат задниот дел на маската – шупливиот дел – почнува да се ротира во спротивна насока. Носот почнува да изгледа како да е насочен кон надвор, кога всушност е насочен навнатре.

Се вели дека илузијата е толку моќна што дури и кога гледачите ќе станат свесни за илузијата, тие сè уште не можат да ја забележат задната страна на маската.

Тоа е затоа што илузијата влијае на начинот на кој нашиот мозок го обработува визуелниот свет, велат германските истражувачи.

Пишувајќи во списанието NeuroImage, експертите објаснуваат дека нашиот мозок знае од искуство дека лицата се конвексни (насочени кон надвор), така што нашиот мозок ја обработува сликата на начин што ни има смисла и одговара на тоа очекување. Ова очекување е толку силно што може да го надмине она што всушност го гледаме.

Сепак, не секој ќе ја доживее илузијата. На пример, за оние кои живеат со шизофренија се вели дека ја гледаат шупливата страна на лицето каква што е.

Тоа е затоа што сензорните и концептуалните области на нивниот мозок се различно поврзани и се способни да го надминат она што тие очекуваат да го видат.

