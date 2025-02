(Видео) Макрон во еден момент го фати Трамп за рака и го прекина. Еве зошто 

И покрај нивните огромни разлики во ставовите, Доналд Трамп и Емануел Макрон по нивниот состанок во понеделникот изјавија дека сакаат да работат заедно за да се стави крај на војната во Украина, на третата годишнина од почетокот на руската инвазија на земјата.

Францускиот претседател Емануел Макрон покажа дека е подготвен да ги брани европските интереси во Овалната соба во Вашингтон и тоа јасно го кажа на состаноците и во разговорите со новинарите.

Во еден момент, Макрон го прекина Трамп кога почна да зборува за природата на европската поддршка за Украина, за да сугерира дека погрешно ги прикажува фактите.

Тој момент ја истакна напнатата динамика на разговорот. Додека Трамп и Макрон генерално изгледаа пријателски расположени и ја истакнаа својата подготвеност да се ангажираат за иднината на Украина, позадината на разговорот беа понекогаш лажните изјави на Трамп, пишува Си-Ен-Ен.

The President of France, Emmanuel Macron, just demolished Donald Trump in the Oval Office while supporting Ukraine, wanting Russia to pay, and fact checking Donald.

🍿pic.twitter.com/3dxo3yuE9Q

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) February 24, 2025