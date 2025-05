(Видео) Драматични снимки од Валенсија: Ја погоди суперќелија, улиците побелеа од град

Улиците на туристичките градови во медитеранската Шпанија побелеа откако суперќелија помина низ регионот.

Популарното медитеранско туристичко одморалиште изгледа како Арктикот во видеата објавени на социјалните мрежи.

Шпанскиот град Валенсија беше погоден од необична комбинација од дожд и град што пристигна со циклонска суперќелија, предизвикувајќи поплавување на патиштата низ градот.

Освен Валенсија, погодени се и други градови низ регионот. Надојдени реки течат низ улиците, а сообраќајот е прекинат на многу места.

08.05.2025#Spain

A "cyclonic storm" causes heavy #hailstorms in the province of #Valencia. In the city of Rossel, Castellón, the rainfall exceeds 61 l m², causing local flooding. The hail also destroyed the harvest of almost 9,000 hectares of crops.@Tiempo_Valencia pic.twitter.com/BRWSMpetCW

— Climate Review (@ClimateRe50366) May 8, 2025