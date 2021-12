(Видео) Демонстрантите во Виена се судрија со полицијата

Илјадници се собраа во саботата во главниот град на Австрија, Виена, за да протестираат против ограничувањата воведени во разни сектори од јавниот живот со цел сузбивање на ширењето на корона вирусот.

Соочена со секојдневен пораст на бројот новозаболени, австриската влада минатиот месец стана првата во западна Европа која повторно воведе карантин и најави задолжително вакцинирање од февруари.

Демонстрантите истакнаа транспаренти на кои пишуваше: „Ќе одлучам сам“, „Ќе ја направиме Австрија голема пак“, и „Нови избори“, што е одраз на почитичките превирања со кои последните два месеца се соочуваат дури тројца премиери.

Во градот имаше разместено 1.200 полицајци кои требаше да спречат демонстрантите да се соберат на Рингот.

Vienna, Austria – Police try and block the demonstration but the people stand together and break the lines pic.twitter.com/8FpxXVCINb

— Deleuze (@Kukicat7) December 4, 2021