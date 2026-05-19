Валентин Манасиевски избран за нов портпарол на ВМРО-ДПМНЕ
ВМРО-ДПМНЕ синоќа одржа Извршен комитет на кој беа донесени повеќе кадровски решенија за претседатели на општинските комитети на партијата. За нов портпарол на партијата избран е Валентин Манасиевски.
Од ВМРО-ДПМНЕ велат дека дел од претседателите на општинските комитети се нови лица кои ќе внесат свежина во местата од каде доаѓаат, а останатиот дел се актуелни и докажани претседатели кои донеле големи победи на изминатите изборни циклуси, но и големи позитивни промени во локалните самоуправи.
За новиот портпарол на партијата Манасиевски се наведува дека е долгогодишен активист на ВМРО-ДПМНЕ, кој својот партиски активизам го имал започнато во структурите на УМС на ВМРО-ДПМНЕ. Има завршено високо образование на Филозофскиот факултет при УКИМ, а моментално е мастер студии на УГД во Штип.
– ВМРО-ДПМНЕ со овие кадровски решенија ја гради иднината на државата, како на локално, така и на централно ниво, велат од партијата.
Нови претседатели на општински комитети на ВМРО-ДПМНЕ:
ИЕ 1
1. ОК Карпош – Тони Јаревски
2. ОК Кисела Вода – Иван Живковски
3. ОК Македонски Брод – Бисера Златеска
4. ОК Аеродром – Дејан Митески
5. ОК Центар – Сергеј Попов
6. ОК Сопиште – Јане Мицевски
7. ОК Студеничани – Кенан Абди
8. ОК Сарај – Мартин Стојановски
ИЕ 2
1. ОК Чаир – Ѓоко Велковски
2. ОК Бутел – Дарко Костовски
3. ОК Чучер Сандево – Зоран Бајовски
4. ОК Гази Баба – Зоран Коцевски
5. ОК Куманово – Филип Филиповски
6. ОК Старо Нагоричане – Ивица Димковски
7. ОК Ѓорче Петров – Бојан Стојаноски
8. ОК Шуто Оризари – Ерџан Демир
ИЕ 3
1. ОК Зелениково – Дејан Димишковски
2. ОК Зрновци – Виктор Анакиев
3. ОК Чешиново Облешево – Славе Донев
4. ОК Илинден – Александар Ѓорѓиевски
5. ОК Петровец – Драгана Узелац
6. ОК Велес – Игор Здравковски
7. ОК Чашка – Трајче Мишкоски
8. ОК Градско – Александар Ѓорѓиевски
9. ОК Лозово – Стојан Пешевки
10. ОК Свети Николе – Бојан Митев
11. ОК Штип – Душко Иванов
12. ОК Карбинци – Гордана Барбашка
13. ОК Кочани – Александар Андов
14. ОК Виница – Александар Јованов
15. ОК Македонска Каменица – Љупчо Марков
16. ОК Делчево – Иван Гоцевски
17. ОК Пехчево – Миле Гошевски
18. ОК Берово – Столе Каракутовски
19. ОК Крива Паланка – Емил Спасовски
20. ОК Ранковце – Даниел Павловски
21. ОК Кратово – Љупчо Спиров
22. ОК Пробиштип – Тони Тоневски
ИЕ 6
1. ОК Тетово – Александар Велјановски
2. ОК Гостивар – Мартин Андоновски
3. ОК Теарце – Радица Ѓорѓевска
4. ОК Брвеница – Јовица Илиевски
5. ОК Јегуновце – Димитар Костадиновски