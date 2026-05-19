Валентин Манасиевски избран за нов портпарол на ВМРО-ДПМНЕ

ВМРО-ДПМНЕ синоќа одржа Извршен комитет на кој беа донесени повеќе кадровски решенија за претседатели на општинските комитети на партијата. За нов портпарол на партијата избран е Валентин Манасиевски.

Од ВМРО-ДПМНЕ велат дека дел од претседателите на општинските комитети се нови лица кои ќе внесат свежина во местата од каде доаѓаат, а останатиот дел се актуелни и докажани претседатели кои донеле големи победи на изминатите изборни циклуси, но и големи позитивни промени во локалните самоуправи.

За новиот портпарол на партијата Манасиевски се наведува дека е долгогодишен активист на ВМРО-ДПМНЕ, кој својот партиски активизам го имал започнато во структурите на УМС на ВМРО-ДПМНЕ. Има завршено високо образование на Филозофскиот факултет при УКИМ, а моментално е мастер студии на УГД во Штип.

– ВМРО-ДПМНЕ со овие кадровски решенија ја гради иднината на државата, како на локално, така и на централно ниво, велат од партијата.

Нови претседатели на општински комитети на ВМРО-ДПМНЕ:

ИЕ 1

1. ОК Карпош – Тони Јаревски

2. ОК Кисела Вода – Иван Живковски

3. ОК Македонски Брод – Бисера Златеска

4. ОК Аеродром – Дејан Митески

5. ОК Центар – Сергеј Попов

6. ОК Сопиште – Јане Мицевски

7. ОК Студеничани – Кенан Абди

8. ОК Сарај – Мартин Стојановски

ИЕ 2

1. ОК Чаир – Ѓоко Велковски

2. ОК Бутел – Дарко Костовски

3. ОК Чучер Сандево – Зоран Бајовски

4. ОК Гази Баба – Зоран Коцевски

5. ОК Куманово – Филип Филиповски

6. ОК Старо Нагоричане – Ивица Димковски

7. ОК Ѓорче Петров – Бојан Стојаноски

8. ОК Шуто Оризари – Ерџан Демир

ИЕ 3

1. ОК Зелениково – Дејан Димишковски

2. ОК Зрновци – Виктор Анакиев

3. ОК Чешиново Облешево – Славе Донев

4. ОК Илинден – Александар Ѓорѓиевски

5. ОК Петровец – Драгана Узелац

6. ОК Велес – Игор Здравковски

7. ОК Чашка – Трајче Мишкоски

8. ОК Градско – Александар Ѓорѓиевски

9. ОК Лозово – Стојан Пешевки

10. ОК Свети Николе – Бојан Митев

11. ОК Штип – Душко Иванов

12. ОК Карбинци – Гордана Барбашка

13. ОК Кочани – Александар Андов

14. ОК Виница – Александар Јованов

15. ОК Македонска Каменица – Љупчо Марков

16. ОК Делчево – Иван Гоцевски

17. ОК Пехчево – Миле Гошевски

18. ОК Берово – Столе Каракутовски

19. ОК Крива Паланка – Емил Спасовски

20. ОК Ранковце – Даниел Павловски

21. ОК Кратово – Љупчо Спиров

22. ОК Пробиштип – Тони Тоневски

ИЕ 6

1. ОК Тетово – Александар Велјановски

2. ОК Гостивар – Мартин Андоновски

3. ОК Теарце – Радица Ѓорѓевска

4. ОК Брвеница – Јовица Илиевски

5. ОК Јегуновце – Димитар Костадиновски