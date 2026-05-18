Албански студенти на втор протест за правосудниот испит
Денеска попладне во Скопје се одржа втор протест на албански студенти кои бараат правосудниот испит да се полага на албански јазик.
„Знаењето нема забранет јазик“; „Не допирајте ја нашата иднина“; „Закон на хартија, дискриминација во практика“ беа дел од пораките што беа испишани на транспарентите. Протестот почна од плоштадот кај влезот во Старата скопска чаршија, а потоа преку Камениот мост и плоштадот „Македонија“ продолжи пред Министерството за правда.
Протестот се одржа под слоганот „Обединете се со студентите – сите заедно“ и е втор собир организиран од студентите по, како што велат, одбивањето на нивното барање од страна на Министерството за правда.
Организаторите најавија дека ќе продолжат со активностите и притисокот врз институциите сѐ до исполнување на нивното барање.
Премиерот Христијан Мицкоски денеска оствари средба со копретседателите на коалицијата Влен, Билал Касами и Изет Меџити, каде што главна тема беше изнаоѓањето решение за употребата на јазиците при полагањето на правосудниот испит.
Првиот протестен марш се одржа на почетокот на април во Скопје.