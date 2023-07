Вагнеровците предаваат оружје на руската армија: Импресивниот арсенал вклучува тенкови

Платеничката група Вагнер му предала на руското Министерство за одбрана огромни количини тешко оружје, воена опрема и илјадници тони муниција.

„Вагнеровците“ ги предале дури и своите тенкови Т-90 и Т-80, повеќецевни ракетни фрлачи и разновидна артилериска опрема, објави портпаролот на руското Министерство за одбрана Игор Конашенков.

Дополнително, предадени се над 2.500 тони разновидна муниција и 20.000 огнено оружје. Објавена е и снимка од тоа оружје. Целата воена опрема ќе биде сервисирана и употребена е пораката од министерството.

#BREAKING Russian Army starts to receive Wagner PMC weapons and military equipment.

More than 2,000 pieces of equipment and weapons were transferred.

Hundreds of tanks, MLRS, air defense systems, self-propelled artillery systems, armored personnel carriers and more. pic.twitter.com/OfxZKV6435

— Clash Report (@clashreport) July 12, 2023