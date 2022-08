Уште една мистериозна смрт на руски бизнисмен во САД – поради Навални беше во егзил

САД– Почина 52-годишниот Ден Рапопорт, жесток критичар на Владимир Путин и инвестициски банкар во егзил. Полицијата потврди дека Рапопорт починал во Вашингтон откако ја напуштил Русија.

Нешто пред 18 часот бил пронајден пред луксузна станбена зграда во Џорџтаун. Пред тоа полицијата добила дојава дека некој скокнал од зградата, пишува Индипендент. Итниот персонал на Рапопорт му дал прва помош на местото на настанот и тој бил пренесен во болница.

Таму подоцна бил прогласен за мртов. Смртта на Ден Рапопорт останува под истрага, изјави портпаролката на Метрополитен полицијата.

Индипендент го добил полицискиот извештај во кој се наведува дека Рапопорт во моментот на смртта имал скршен мобилен телефон, очила, возачка дозвола и 2.620 долари во готовина.

Јунија Пугачева, поранешна уредничка на руското списание Татлер, на Телеграм ја објави веста за смртта на Рапопорт. Пугачева тврди дека неговото куче било пронајдено во близина на неговиот дом во Вашингтон со пари и проштална белешка. Вдовицата на Ален Рапопорт наводно негираше дека нејзиниот сопруг се самоубил.

Таа за руската новинска агенција РБЦ изјави дека истрагата за смртта на нејзиниот сопруг е во тек и дека нема пораки или самоубиство. За жал, сопругот и таткото на нашата ќерка повеќе не се со нас“, изјави вдовицата за РБЦ.

Рапопорт ја напушти Русија во 2012 година поради неговата поддршка на продемократскиот активист и противник на Путин, Алексеј Навални. После тоа купил недвижен имот во Вашингтон, кој подоцна и го продал на Иванка Трамп.

По продажбата на недвижниот имот, Рапопорт се преселил во Киев и таму ја запознал својата идна сопруга Алена, украински виролог. Таа вели дека со својата ќерка требало да се сретне со сопругот во САД. Истакнатиот критичар на Путин, Бил Браудер, се огласи на Твитер за смртта на Рапопорт.

„Ова е многу вознемирувачка вест. Тој беше еден од првите финансиери од Москва што ги познавав, кој јавно го поддржуваше Навални. Почивај во мир, Ден“, објави Браудер на Твитер.

Very upsetting news. Exiled Putin critic Dan Rapoport has died by suicide in Washington DC at 52. He was one of the first Moscow based financiers I knew who publicly supported Alexei Navalny. RIP Dan https://t.co/eIsaC8T6d4

— Bill Browder (@Billbrowder) August 16, 2022