Дали Oрмуз е отворен или затворен? „Одлуката не зависи од Вашингтон или Техеран“

Соединетите Американски Држави и Иран сè уште се заглавени во жестока вербална војна околу статусот на Ормускиот теснец. Откако американската војска изврши втор бран воздушни напади врз иранските радарски места и системи за воздушна одбрана синоќа, Техеран повторно го прогласи теснецот целосно затворен за сите видови бродови.

Иранскиот корпус на револуционерната гарда (ИРГЦ) отиде чекор понатаму и се закани дека ќе отвори оган врз сите танкери и трговски бродови што ќе се обидат да поминат низ овој стратешки морски премин. Од друга страна, Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) силно ги негираше овие тврдења, објавувајќи на социјалната мрежа X дека комерцијалните бродови сè уште пловат во и надвор од теснецот без пречки.

Со оглед на тоа што две завојувани страни изнесуваат сосема спротивни тврдења, прашањето е: дали Ормускиот теснец е всушност отворен или затворен? Експертите велат дека одлуката на крајот нема да ја донесат властите во Техеран или Вашингтон.

„Дали Ормускиот теснец е отворен или не, не зависи од САД, па дури ни од Иран. Тоа зависи од бродските компании“, изјави за Си-Ен-Ен Грегори Бру, виш аналитичар во консултантската компанија за политички ризик „Евразија Груп“. „Теснецот ќе биде отворен само кога бродските компании ќе проценат дека е безбедно повторно да се плови низ него“.

Гледано од таа перспектива, теснецот во моментов може да се опише како практично затворен. Бројот на видливи бродски премини драстично се намали на ниски двоцифрени бројки, додека пред војната, околу 140 бродови минуваа низ теснецот дневно. Додека некои бродови минуваат „во темнина“ – исклучувајќи ги своите транспондери за да избегнат откривање – фактот е дека бродската индустрија го држи клучот и нејзината проценка на ризикот ќе утврди дали овој воден пат функционира за транспорт на нафта и друга стока.

Ормускиот теснец е во срцето на конфликтот и преговорите, при што и САД и Иран се обидуваат да воспостават долгорочна контрола врз неговата иднина. Иран го блокираше водниот пат од почетокот на војната, оставајќи илјадници морнари заглавени на море, додека САД возвратија со воведување поморска блокада на иранските пристаништа.

Техеран, исто така, ја основа Управата за теснецот во Персискиот Залив (PGSA), ново тело преку кое иранската војска планира да го следи и контролира целиот поморски сообраќај по војната.

Од друга страна, САД инсистираат дека на Иран никогаш нема да му биде дозволено самостојно да управува со теснецот. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека американската војска, како дел од строго доверлива мисија, веќе им помогнала на околу 200 трговски бродови безбедно да поминат низ теснецот и покрај иранските закани.