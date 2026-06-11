Уште еден пресврт на Трамп околу Иран: ги откажа нападите

Американскиот претседател Доналд Трамп објави на платформата Truth Social дека ги откажал воздушните напади и бомбардирањата врз Иран планирани за четврток вечерта, тврдејќи дека највисокото ниво на иранското раководство ги одобрило и прифатило клучните точки од билатералните разговори.

Трамп изјави дека деталите од договорот се целосно договорени, но нагласи дека поморската блокада на Иран останува на сила до конечното реализирање на договорот, додека времето и местото на потпишување ќе бидат објавени подоцна.

Според Трамп, дискусиите и последните точки во концептуалниот концепт и деталите биле одобрени од сите вклучени страни, вклучувајќи ги САД, Израел, Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати, Катар, Турција, Пакистан, Бахреин, Кувајт, Јордан и Египет.

Иако точните детали сè уште не се официјално потврдени, се претпоставува дека дискусиите се однесуваат на мировниот договор за кој Трамп претходно тврдеше дека е близу до реализација, а кој, според американските барања, мора да вклучува и целосно спречување на развојот на нуклеарно оружје од страна на Иран.

Објавата дојде само неколку часа откако Трамп отворено се закани со жесток напад врз Иран во четврток наутро и најави заземање на островот Харг и друга енергетска инфраструктура.

Американскиот претседател честопати го обвинуваше иранското раководство за досегашните одложувања во преговорите, додека се обидуваше да се дистанцира од долготрајниот воен конфликт поради неговите претходни предизборни ветувања за прекин на американското учество во странски војни.

Пред објавата на Трамп, лидерот на Демократската партија во американскиот Сенат, Чак Шумер, остро ја нападна администрацијата во Конгресот, обвинувајќи го Трамп дека ја лаже јавноста за вистинската состојба на конфликтот.

Шумер ги повика републиканските сенатори да ја поддржат резолуцијата за воените овластувања и да помогнат во вистинското завршување на конфликтот, нагласувајќи дека тврдењето за завршување на војната е навреда за американските војници кои секојдневно се изложени на оган на теренот и чии хеликоптери се соборуваат.

Шумер во својот говор нагласи дека Трамп, поради своето его и непочитување на фактите, е целосно неспособен сам да ја заврши војната и да ја расчисти ситуацијата што ја создаде. Тој ги повика колегите од Републиканската партија да престанат да веруваат во измамите на администрацијата, да покажат политичка храброст и да го поддржат враќањето на американските војници дома.