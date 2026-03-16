УниКредит поднесе понуда од 35 милијарди евра за преземање на Комерцбанк

Италијанската УниКредит банка, сака да ја купи германската Комерцбанк и достави формална понуда за преземање до акционерите на втората по големина приватна банка во Германија, објави седиштето на УниКредит во Милано.

Целта на понудата е да се надмине прагот од 30 проценти сопственост пропишан со германскиот закон за преземање и да се започне конструктивен дијалог со менаџментот и акционерите на Комерцбанк во наредните недели, објавува Билд. УниКредит, кој веќе е најголемиот поединечен акционер, очекува да достигне удел од повеќе од 30 проценти со овој потег, но нагласува дека не планира да преземе целосна контрола во оваа фаза.

Соодносот на размена на акции ќе биде прецизно дефиниран во наредните денови, но се очекува сопствениците на банката со седиште во Франкфурт да добијат 0,485 нови акции на УниКредит за секоја акција на Комерцбанк. Ова подразбира цена од 30,80 евра по акција, или премија од четири проценти во споредба со цената на затворање на 13 март. Вкупната вредност на трансакцијата се проценува на околу 35 милијарди евра, додека официјалното поднесување на понудата се очекува на почетокот на мај, со период на прифаќање од четири недели. Во истиот месец е планирано вонредно општо собрание за да се добие одобрение од акционерите.

Со овој потег, „УниКредит“ влегува во директна конфронтација со менаџментот на „Комерцбанк“, претставниците на вработените и германската федерална влада, кои се против преземањето. Банката со седиште во Милано го искористи делумното излегување на државата од сопственост во септември 2024 година за нагло да го зголеми својот удел, постепено заменувајќи ја германската држава како најголем акционер. Федералната влада, која ѝ заштеди милијарди евра на „Комерцбанк“ за време на глобалната финансиска криза, сè уште држи околу 12 проценти од сопственоста и изјави дека нема намера да ја продаде. Германскиот канцелар Фридрих Мерц нагласи дека владата е посветена на „силна и независна „Комерцбанк“.

Сепак, понудата не дојде како изненадување. Во март 2025 година, „УниКредит“ доби одобрение од банкарскиот надзор на Европската централна банка да го зголеми својот удел на речиси 30 проценти. Германската федерална канцеларија за картели, исто така, даде зелено светло, исполнувајќи ги клучните регулаторни предуслови за денешниот потег.