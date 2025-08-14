Унгарскиот опозициски лидер Петер Маѓар ја обвини Русија за мешање во внатрешните работи

Унгарскиот опозициски лидер Петер Маѓар ја обвини Русија за мешање во унгарската внатрешна политика откако руската служба за надворешно разузнавање – СВР (SVR) објави соопштение во кое тврди дека Европската комисија разгледува „промена на режимот во Будимпешта“, објавија британските медиуми.

Унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој е на власт од 2010 година, беше критикуван од некои од неговите колеги од Европската Унија (ЕУ) за блиските врски на неговата влада со Москва и нејзиното противење на воената помош за Украина, додека неговиот кабинет се бори да ја оживее економијата од инфлаторниот шок.

Некои политички аналитичари велат дека со оглед на тоа што десничарската партија Фидес на Орбан заостанува зад централнодесничарската партија Тиса на Унгарија во анкетите на јавното мислење, ветеранот националист би можел да се соочи со она што би можело да биде најтешкиот предизвик од неговото долго владеење на парламентарните избори закажани за следната пролет.

Во соопштението на руската СВР, објавено вчера, се наведува дека Европската комисија го гледа сегашното раководство на Унгарија како сè посериозна пречка за „обединета Европа“.

Орбан, кој остро се спротивстави на напорите на ЕУ за забрана на увоз на руски енергетски ресурси, во октомври минатата година изјави дека извршната власт на ЕУ се обидува да ја собори неговата влада и да воведе „марионета“ власт во Будимпешта.

„Брисел е бесен поради обидите на Будимпешта да води независна политика и да влијае врз колективното донесување одлуки, особено во однос на Русија и Украина“, соопшти СВР, опишувајќи ја Унгарија како лојална на „глобалистичките елити“.

Маѓар изјави дека Русија се обидува директно да интервенира за да влијае врз гласачите во Унгарија, која е исто така членка на НАТО, но под лидерство на Орбан одбива да испрати оружје во соседна Украина.

„Вчера официјално започна операција против Унгарија. Странска држава активно се вмеша во внатрешните работи на нашата земја“, напиша Маѓар на Фејсбук.

Министерот за надворешни работи Петер Сијарто рече дека изјавата на СВР не содржи „ништо ново“, повторувајќи ги претходните тврдења на евроскептикот Орбан дека лидерите на ЕУ заговоруваат против него.

Орбан, кој одржува блиски врски со рускиот претседател Владимир Путин дури и по руската инвазија на Украина во 2022 година, беше единствениот лидер на ЕУ во понеделникот кој не ја поддржа заедничката изјава на ЕУ во која се вели дека Украина треба да биде слободна да одлучи за својата иднина.

Пред утрешниот самит во Алјаска меѓу американскиот претседател Трамп и Путин, Орбан, исто така, рече дека Русија ја добила војната во Украина.