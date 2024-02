Украински специјални сили се борат против платеници на „Вагнер“ во Судан (Видео)

Украинските специјални сили наводно оперираат во Судан како поддршка на армијата на земјата против руските платеници од „Вагнер“, кои се поврзани со бунтовничките Сили за брза поддршка (РСФ), според видеото објавено во понеделникот.

„Киев пост“ објави краток филм за кој рече дека потекнува од извори во украинското воено разузнавање, одговорни за тајни операции, прикажувајќи заробен руски затвореник кој е испрашуван заедно со двајца африкански мажи.

Рускиот војник вели дека е од „ПМЦ Вагнер“ и дошол во Судан од Централноафриканската Република, каде што се сместени борците од руската група, „за да ја собори локалната власт“ со сила од околу 100 луѓе.

Локацијата и содржината на видеото не се независно потврдени.

Сепак, тоа се појави по неколкумесечните шпекулации дека украинските сили оперираат во Судан како дел од новата кампања на Киев за удар на руските интереси далеку подалеку од фронтот на војната во Украина.

Се појавија претходни видеа на кои се гледаат напади со беспилотни летала камикази во украински стил против силите на РСФ – што доведе до извештаи кои привремено заклучија дека операциите ги воделе специјалните сили од Киев – и снајперист со бледа кожа што оперира во Судан, кој е опишан како Украинец на социјални медиуми.

KyivPost published footage of the interrogation of the members of the Wagner group in Sudan by special forces of the Ukrainian State Intelligence Service (GUR). pic.twitter.com/fOlF8w5cYi

— NEXTA (@nexta_tv) February 6, 2024