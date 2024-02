Украинците погоди со ракети ХИМАРС група руски војници, 60 загинати

Украинската армија изврши напад од лансираните ракетни системи ХИМАРС на насобрани руски војници во регионот Херсон. Соодветните видеа се појавија на украинските социјални мрежи вечерта на 21 февруари.

Според украинскиот проект „Осинт“, нападот бил извршен на полигон лоциран во близина на селото Подо-Калиновка во окупираниот дел на Херсонската област. Извор на руската служба на Би-Би-Си во украинските специјални служби, кои работат во насока Херсон, потврди за медиумот дека украинската армија погодила концентрација на руски војници во близина на селото Подо-Калиновка.

Според украинското издание „Зеркало недели“, на полигонот се одвивала заедничка обука на три единици на руската армија, а водачите на руската група трупи „Днепр“ требало да дојдат таму на проверка.

Според украинските набљудувачи, цитирани од „Зеркало недели“, загинале најмалку 60 руски војници. Нема независна потврда за оваа информација.

Руското Министерство за одбрана не го коментираше нападот на полигонот.

