Украина со дронови ја нападна единствената руска фабрика за производство на хелиум

Киев – Дронови на Главната дирекција за разузнавање (ГУР) на украинското Министерство за одбрана ја нападнаа фабриката за хелиум во Оренбург, единствениот објект од ваков вид во Русија, изјавија денеска извори од Службата за државна безбедност за Укринформ.

Фабриката произведува хелиум, клучна компонента за ракетната, вселенската и авијациската индустрија, со годишен капацитет за преработка од околу 15 милијарди кубни метри природен гас.

Локалните жители пријавија летови на дронови и експлозии во близина на фабриката, а властите затворија дел од федералниот автопат М-5 „Урал“ во близина на населбите Переволецке и Холодни Кључи.

ГУР изјави дека целта на нападот е директно поврзана со рускиот напад врз Украина и претставува еден од клучните објекти на рускиот воено-индустриски комплекс.