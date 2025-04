Украина прогласи победа во клучната битка за Покровск

Обидот на Русија да го освои источноукраинскиот град Покровск е е „неуспех“, вели Украинскиот центар за безбедност и соработка, по месеци жестоки борби и бавно напредување на Русија околу градот.

Русија долго време се обидува да го освои Покровск, но наместо директно да го нападнат градот, руските сили маневрираат јужно од него и напредуваат кон границата со Дњепропетровската област.

Покровск е важен логистички центар и со месеци е едно од главните жаришта на борбите на фронтот. Киев го опишува како „тврдина“ во одбраната на истокот на земјата, со силни врски со други клучни градови под украинска контрола.

„Гледаме координирана руска информативна кампања која се обидува да го прикрие својот неуспех – фактот дека ја загубија битката за Покровск“, изјави за Радио НВ Серхиј Кузан од Центарот за безбедност и соработка на Украина.

Иако руските сили направија делумен напредок околу градот, Покровск останува под украинска контрола.

Според Киев, руските загуби во борбите за Покровск далеку ги надминуваат украинските загуби. Оваа информација не е независно потврдена, но руската војска е позната по својата таканаречена тактика на „мелница за месо“ – испраќање голем број војници во фронтални напади, без оглед на загубите.

Total epic detonation of a Russian T-80BVM’s ammo after a Ukrainian FPV drone strike on the Pokrovsk front! pic.twitter.com/bTo3qDZ9lE

— WarTranslated (@wartranslated) February 22, 2025