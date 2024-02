Украина потопи уште еден руски брод од Црноморската флота (Видео)

Ноќта на 31 јануари кон 1 февруари, специјалните сили на Главната разузнавачка управа (ГУР) на Министерството за одбрана на Украина го разнесоа рускиот ракетен брод „Ивановец“ на Крим. Според одделот, операцијата била извршена додека бродот патролирал по Црното Море во близина на езерото Донузлав.

„Поради голем број директни удари во трупот, рускиот брод беше оштетен толку што беше некомпатибилен за понатамошно движење – ‘Ивановец’ се наведна наназад и потона“, соопштија од Главната управа за разузнавање.

Операцијата за уништување на ракетниот брод ја изведоа војници на специјалните сили на групата 13 со поддршка на Министерството за дигитална трансформација на Украина и платформата United24, додаде разузнавачката служба.

Информациите за загубата на „Ивановец“ ја потврдија и руски воени блогери. Бродот бил погоден со помош на површински дрон, тврди Z-каналот Воен информатор, истакнувајќи дека размерите на уништувањето биле сериозни, бидејќи ракетните чамци од проектите 12411 и 12421, слични на „Ивановец“, носат два анти P-270 Moskit-брод проектили на секоја страна“.

„Секој таков проектил тежи околу 4.000 кг, вклучувајќи ја боевата глава и целосното оптоварување со гориво. Детонацијата на таквата ‘експлозивна смеса’, како резултат на блиската експлозија на украински брод-камикази, практично не му остава на бродот шанси за спас, што, за жал, се случи“, пишуваат авторите на каналот.

Процентата вредност на ваквиот ракетен брод изнесува 60-70 милиони долари.

