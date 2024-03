Украина потопи уште еден руски брод кај Крим. Русија загуби веќе 20 бродови

На копното чекор по чекор освојува територија во Украина, но во Црното Море Русија губи еден брод под друг.

Ноќта меѓу 4 и 5 март, специјалните сили на Главната разузнавачка управа (ГУР) на Министерството за одбрана на Украина го уништија најновиот патролен брод на руската Црноморска флота, корветата „Сергеј Котов“. Во нападот биле користени беспилотни летала „Магура В5“. Како резултат на тоа, крмата, како и десната и пристанишната страна на бродот биле оштетени.

Операцијата беше спроведена во територијалните води на Украина, во близина на Керчанскиот залив, од војници на специјалните сили на Групата 13 во соработка со поморските сили на украинските вооружени сили. Според проценките на ГУР, цената на потонатиот брод е околу 65 милиони долари.

Претставникот на министерството, Андреј Јусов, за Радио Слобода изјави дека има мртви и ранети како резултат на ударот на „Сергеј Котов“. Тој, исто така, тврди дека Русија планирала да постави противвоздушни ракетни системи на бродот и дека таквите обиди „веќе се случиле“.

Информациите за загубата на „Сергеј Котов“ ја потврдија и руски провоени блогери; тие објавија видео од нападот. Александар Котс напиша дека Украина долго време го лови овој брод: само официјалните извештаи вклучуваат најмалку три обиди да се уништи. Минатата ноќ тој повторно „се бореше со чамци без екипаж“, но „овој пат тоа е приказна без среќен крај“, призна Котс.

Во исто време, тој истакна дека „Сергеј Котов“ не е беспомошен брод што бил исфрлен во морето како мета: „Неговиот екипаж знае како да се бори. Бродот е вооружен со два противдиверзантски лансирни ситеми за гранати, артилериски држач и два противвоздушни системи.

Друг Z блогер, Борис Рожин, рече дека за време на ноќната битка кај Феодосија, „екипажот презел мерки за борба да го спаси бродот, но тие не дале резултати“. „Очигледно е дека системот кога бродовите треба да се борат со беспилотни летала само со митралези во блиска борба е недоволен“, рече тој.

„Според извештаите од теренот, бродот е изгубен“, напиша на телеграмскиот канал „Двајца мајори“. Според него, екипажот преживеал, морнарите се евакуирани, а има и ранети.

Бродот Проект 22160 „Сергеј Котов“ беше поринат во јануари 2021 година и влезе во Црноморската флота во јули 2022 година. Неговиот екипаж е 80 луѓе. Бродот може да биде опремен контејнер со модуларни тактички удари, особено со проектили „Калибар“ и противбродски ракети „Кх-35У Уран“.

‼️ Russian patrol ship "Sergey Kotov" was destroyed in Crimea

The Main Intelligence Directorate officially confirmed the destruction of the ship. The agency reports that as a result of an attack by Magura V5 naval drones, the Russian ship was damaged in the stern, starboard and… pic.twitter.com/aqeSYQNFkD

— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2024