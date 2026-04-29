Трамп правел незгодни шеги на средбата со кралот Чарлс

За време на официјалната церемонија за добредојде на кралот Чарлс и кралицата Камила во Вашингтон, американскиот претседател Доналд Трамп привлече внимание со низа необични коментари, од шеги за британскиот монарх до забелешки за неговата сопруга Меланија.

Државната посета на британскиот кралски пар започна со официјална церемонија на Јужниот тревник на Белата куќа. Во својот говор, Трамп се префрли од темата за 250 години пријателство меѓу САД и Обединетото Кралство на лични анегдоти. Тој се потсети на својата мајка Мери Меклауд, родена во Шкотска, и нејзиното восхитување кон покојната кралица Елизабета II.

Анегдота за мајка и крал

Во бизарен момент, Доналд Трамп се пошегува дека неговата мајка била „заљубена“ во кралот Чарлс III кога бил млад принц, што предизвика малку незгодна насмевка кај британскиот монарх, пишува The Independent. Трамп рече дека неговата мајка, гледајќи го младиот Чарлс на телевизија, честопати коментирала дека е „сладок“.

„Секогаш кога кралицата беше вклучена во некоја церемонија или нешто слично, мајка ми беше залепена за телевизорот и велеше: „Види, Доналд, види колку е убаво“, рече Трамп. „Таа навистина го сакаше своето семејство, но исто така се сеќавам дека многу јасно рече: „Чарлс, погледни го младиот Чарлс, толку е сладок“. Мајка ми беше заљубена во Чарлс. Можете ли да верувате? Се прашувам што мисли сега.“

Кралот Чарлс одговори на забелешката со смеа и малку засрамено мавтање со раката. Мајката на Трамп, Мери Меклауд, е родена во 1912 година во Надворешните Хебриди на Шкотска. Таа емигрирала во Америка во 1930 година и станала натурализирана државјанка во 1942 година. Во Њујорк, таа го запознала инвеститорот за недвижности Фред Трамп, со кого била во брак 63 години и одгледале пет деца. Таа почина во август 2000 година на 88-годишна возраст.

„Нема да го срушиме тој рекорд, мила“

Откако го спомена долгиот брак на неговите родители, Трамп се сврте кон првата дама Меланија, која седеше зад него со кралицата Камила. „Тоа е рекорд што нема да го срушиме, мила“, рече тој. „Жал ми е, едноставно нема да успее така. Ќе бидеме добро, но не толку добро.“

Со шегата, Трамп, кој наполнува 80 години овој јуни, алудираше на разликата во годините од 24 години помеѓу него и неговата 56-годишна сопруга. Двојката се запознала во 1998 година, кога таа имала 28, а тој 52 години.