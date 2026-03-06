Украина ја обвинува Унгарија за киднапирање на седум банкари и кражба на пари

Киев – Украина ја обвини Унгарија за земање како заложници на седум вработени во нејзината државна штедилница Ошчадбанк, изјави украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха. Вработените биле во две возила што транспортирале готовина во вредност од 80 милиони долари помеѓу Австрија и Украина, а Сибиха напиша на платформата X дека причините за нивното притворање, како и нивната моментална состојба, се непознати. Украинските власти ѝ испратија на Унгарија нота со која бараат враќање на нивните граѓани, објави Би-Би-Си.

Извод од украинската банка

Ошчадбанк изјави дека нејзините вработени биле „нелегално притворени во Унгарија“ и дека GPS податоците потврдуваат дека нивните возила се во Будимпешта. Банката, исто така, ја даде точната вредност на средствата во возилата. „Вредноста на средствата во украдените возила е 40 милиони долари, 35 милиони евра и 9 кг злато“, се вели во соопштението. „Ошчадбанк бара итно ослободување на своите вработени и средства и нивно враќање во Украина“.

Сурови обвинувања и политичка позадина

Сибиха ја обвини Унгарија за „државен тероризам и рекетирање“. „Станува збор за тоа дека Унгарија зема заложници и краде пари“, додаде тој. Унгарија одржува блиски односи со Русија и постојано се спротивставува на воената помош за Украина.

Порано, украинскиот претседател Володимир Зеленски го критикуваше унгарскиот премиер Виктор Орбан за блокирање на европскиот пакет помош за Киев. Орбан рече дека Будимпешта ќе употреби „политички и финансиски алатки“ за да ја принуди Украина повторно да го отвори нафтоводот Дружба, кој испорачува руска нафта до унгарските рафинерии.

Спорот околу нафтоводот Дружба

Украина тврди дека нафтоводот бил оштетен во руските напади минатиот месец и дека неговите екипи за поправка биле повредени во понатамошни напади. Дружба е главната рута за снабдување на Унгарија и Словачка со руска нафта, а испораките до двете земји се прекинати од 27 јануари. Унгарија и Словачка, единствените членки на Европската унија кои сè уште увезуваат руска нафта, ја обвинуваат Украина за намерно одложување на обновувањето на протокот на нафта од политички причини.