Украина и Молдавија ќе ги започнат преговорите за членство во ЕУ во јуни

Унгарија сигнализираше дека ќе се откаже од долгогодишното противење на кандидатурата на Украина за членство во ЕУ, што ќе ѝ овозможи на неа и на Молдавија да започнат формални преговори за приклучување кон блокот во наредните денови, изјавија четворица дипломати за „Политико“.

Отворањето на првиот преговарачки „кластер“ – формален чекор на патот кон членство – е закажано да се одржи за време на меѓувладината конференција во Луксембург на 15 јуни, изјавија тројца од дипломатите.

Киев и Кишињев аплицираа за членство во ЕУ истовремено, што значи дека кандидатурата на Молдавија може да напредува само ако и кандидатурата на Украина го стори тоа.

Будимпешта жестоко се спротивстави на пристапувањето на Украина под водство на поранешниот премиер Виктор Орбан, но новото раководство на земјата приватно сигнализираше отвореност за укинување на ветото по состанокот во понеделникот меѓу украинските и унгарските експерти за прашањето на правата на малцинствата за Унгарците што живеат во Украина, рекоа дипломатите, на кои им беше дадена анонимност за да зборуваат за состанок зад затворени врати.

Унгарски функционер рече дека сè уште не е донесена „никаква одлука“ за отворање кластери за Украина. „Преговорите се во тек. Не е постигнат договор“, рече функционерот, кој остана анонимен бидејќи дискусиите се доверливи.

За време на состанокот во понеделникот, украинската страна даде гаранции за тоа како да се решат повеќето загрижености изнесени во планот од 11 точки првично подготвен од Орбан, рече еден од дипломатите. Не сите барања на Унгарија можат веднаш да бидат одобрени, но дипломатот додаде дека одобрението од Будимпешта не зависи од донесувањето ново законодавство во Украина.

Разговорите за членството на Украина се забрзаа откако унгарскиот премиер Петер Маѓар отиде во Брисел и се сретна со високи претставници на ЕУ за да разговараат за тоа како да се отклучат 16,4 милијарди евра замрзнати средства од ЕУ, рече еден од дипломатите.

Дипломатот рече за „Политико“ дека амбасадорите на ЕУ ќе го финализираат својот став за тоа дали да се отвори првиот кластер за Украина и Молдавија до крајот на оваа недела, откако Украина ќе ги презентира своите планови за внатрешни реформи, како и за решавање на прашањето на малцинствата. Потоа, земјите од ЕУ ќе го одобрат отворањето на кластерот за Украина и Молдавија на меѓувладината конференција на 15 јуни.

Отворањето на кластерите бара едногласно одобрување од сите 27 земји-членки на ЕУ. Секоја земја може да го блокира процесот во која било фаза, или со спротивставување на првиот кластер или на кој било од последователните чекори на патот кон членство.