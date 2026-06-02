Трамп предложи амбасадори за Србија, БиХ и Црна Гора. Македонија уште не е дојдена на ред

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, го номинираше Мајкл Јанг од Јута за амбасадор на САД во Србија, објави Белата куќа.

Србија нема амбасадор од Соединетите Американски Држави од јануари 2025 година, кога истече мандатот на претходниот амбасадор Кристофер Хил.

Со декретот од 1 јуни номинирани се и амбасадори на САД за Босна и Херцеговина и Црна Гора.

Како што објави Белата куќа, Роналд Џонсон од Масачусетс беше номиниран за амбасадор во Босна и Херцеговина, а Питер Мекој од Јужна Каролина во Црна Гора. Тројцата номинирани амбасадори не се дипломати кои служеле во Стејт департментот.

Амбасадорот во БиХ, Џонсон, има завидна воена кариера како офицер, но според неговата објавена биографија од Стејт департментот, нема претходно професионално искуство во Босна и Херцеговина или на поширокиот Западен Балкан.

И питер Мекој, номиниран за Црна Гора, не е дипломат. Тој е адвокат и поранешен републикански член на Претставничкиот дом на Јужна Каролина, каде што беше од 2011 до 2020 година. За време на неговиот престој во државната политика, Мекој претседаваше со клучни судски и енергетски комитети. Подоцна беше назначен од администрацијата на Трамп за државен обвинител на САД за округот Јужна Каролина.

За Македонија уште нема истакнато номинација. Претходната амбасадорка, Анџела Агелер, си замина од Скопје лани есента.

Исто така, беа истакнати номинациите за амбасадори во Ел Салвадор, Азербејџан, Камбоџа, Екваторска Гвинеја, Молдавија, Индонезија, Бугарија, Тринидад и Тобаго, Парагвај, Колумбија, Литванија, Египет, Бразил, Еквадор, Гамбија, Сиера Леоне и Кенија.

Номинацијата на Јанг сега оди во Комитетот за надворешни односи на Сенатот, кој го разгледува номинираниот.

Формалната инаугурација на предложениот Мајкл Јанг е предмет на процес на потврда во Сенатот на САД.

Според биографијата објавена на веб-страницата State.gov, Мајкл К. Јанг беше 25-ти претседател на Универзитетот Тексас А&М од 2015 година до 2021 година.

Тој дипломирал на Правниот факултет Харвард, со богато искуство во правните, јавните и дипломатските области.

Работел како правен службеник кај покојниот главен судија на Врховниот суд на САД, Вилијам Ренквист, и имал неколку владини позиции, вклучувајќи ја функцијата заменик-потсекретар за економски и земјоделски прашања и амбасадор за трговија и еколошки прашања во Стејт департментот за време на администрацијата на претседателот Џорџ В. Буш.

Јанг работеше интензивно на договори поврзани со повторното обединување на Германија, како и на Северноамериканскиот договор за слободна трговија (НАФТА), преговорите од Уругвајската рунда што доведоа до основање на Светската трговска организација и Конференцијата на Обединетите нации за животна средина и развој.

На веб-страницата на Универзитетот Тексас А&М се наведува дека за време на неговиот мандат, Јанг придонел за значителниот раст на неговиот национален и меѓународен углед како глобална истражувачка институција од Ниво 1.

Јанг, исто така, беше претседател и вонреден професор по право на Универзитетот во Вашингтон од 2011 до 2015 година, каде што го водеше водечкиот јавен универзитет во земјата во конкуренција за федерално финансирање на истражувања, како и амбициозен план за удвојување на бројот на нови компании базирани на истражувања на Универзитетот во Вашингтон. Пред тоа, Јанг беше претседател и истакнат професор по право на Универзитетот во Јута.

Мајкл Јанг ќе наполни 77 години на 4 ноември. Роден е во Калифорнија.