Просечната нето плата во Црна Гора е 1.029 евра, највисоки се во финансискиот, енергетскиот и ИКТ секторот

Просечната нето плата во Црна Гора во април 2026 година изнесувала 1.029 евра, што е за две евра повеќе отколку во март, но во исто време, реалните плати се намалиле за 1,2 проценти бидејќи потрошувачките цени растеле побрзо од платите, покажуваат новите податоци на Монстат.

Просечната бруто плата во април изнесувала 1.229 евра, додека просечната плата без даноци и придонеси, односно нето платата, изнесувала 1.029 евра.

Според податоците на Дирекцијата за статистика, просечната нето плата во април се зголемила за 0,2 проценти во споредба со март, додека во споредба со истиот месец минатата година била за 2,0 проценти повисока.

Меѓутоа, ако се земе предвид дека потрошувачките цени се зголемиле за 1,4 проценти во април во споредба со март, следува дека реалните заработки за истиот период бележат пад од 1,2 проценти.

Ова значи дека номиналниот раст на платите во април беше недоволен за да го компензира порастот на цените, па затоа куповната моќ на просечната заработка беше намалена.

Највисока просечна нето заработка во април е забележана во секторот финансиски дејности и осигурување, каде што просечната плата изнесуваше 1.661 евра.

Следи секторот за снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација со 1.482 евра, додека вработените во информатиката и комуникациите добиваа просечно 1.304 евра.

Заработката во секторот за недвижности беше исто така над националниот просек, каде што просечната нето плата изнесуваше 1.211 евра, како и во рударството и вадењето камен, каде што просекот изнесуваше 1.172 евра.

Во стручните, научните и техничките дејности, просечната нето плата изнесуваше 1.105 евра, додека во државната администрација и одбрана, вклучувајќи го и задолжителното социјално осигурување, изнесуваше 1.055 евра.

Најниска просечна нето плата во април е забележана во административните и помошните услужни дејности, каде што изнесува 856 евра.

Заработките во уметничките, забавните и рекреативните дејности беа исто така под националниот просек, каде што просечната плата изнесуваше 902 евра, потоа во земјоделството, шумарството и рибарството 913 евра, во водоснабдувањето 916 евра, преработувачката индустрија 921 евра и образованието 951 евро.

Помалку од просечната нето плата примиле и вработените во трговијата, каде што просекот изнесуваше 966 евра, во другите услужни дејности 983 евра, во сместувањето и угостителските услуги 1.002 евра, во градежништвото 1.003 евра, во транспортот и складирањето 1.012 евра, како и во здравството и социјалната заштита, каде што просечната нето плата изнесуваше 1.053 евра.

Во споредба со март, просечната нето заработка во април се зголеми во 12 сектори, се намали во шест, додека остана непроменета во образованието.

Највисок месечен раст, од по 1,4 проценти, е забележан во земјоделството, шумарството и рибарството, снабдувањето со електрична енергија, гас, пареа и климатизација, како и во другите услужни дејности.

Заработката во финансиските дејности и осигурувањето е зголемена за 1,2 проценти, во здравството и социјалната заштита за еден процент, додека во преработувачката индустрија, трговијата и транспортот е зголемена за по 0,9 проценти.

Растот е забележан и во уметничките, забавните и рекреативните дејности, каде што заработката е зголемена за 0,8 проценти, како и во рударството и информатичко-комуникациските дејности, каде што растот изнесувал по 0,2 проценти. Во секторот за водоснабдување, просечната нето плата е зголемена за 0,1 процент.

Пад на просечната нето заработка во април, во споредба со претходниот месец, е забележан во шест сектори. Најголем пад, по 1,1 процент, имаа заработката во градежништвото и недвижнините.

Во државната администрација и одбраната, просечната плата е намалена за 0,8 проценти, во стручните, научните и техничките дејности за 0,5 проценти, во административните и помошните услужни дејности за 0,2 проценти, додека во сместувачките и угостителските услуги намалувањето изнесуваше 0,1 процент.

Иако просечната нето плата во април достигна 1.029 евра, податоците покажуваат дека зголемувањето на платите не било доволно за да се одржи чекор со месечното зголемување на цените.

Номинално, во споредба со март, платата е зголемена само за две евра, од 1.027 на 1.029 евра. Во исто време, потрошувачките цени се зголемија за 1,4 проценти, што доведе до реален пад на платите од 1,2 проценти.

За граѓаните, ова значи дека просечната плата во април формално била малку повисока, но нејзината реална куповна моќ била помала од еден месец претходно.

Податоците на Монстат се однесуваат на платите исплатени во април, а се добиени од редовната месечна анкета за вработените и платите. (Извор: Банкер.ме)