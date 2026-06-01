Почина вдовицата на Халид Бешлиќ

01/06/2026 18:16
По долго боледување Сејда Бешлиќ, сопругата на легендарниот пејач Халид Бешлиќ, кој почина пред неполни осум месеци.

Со години, Сејда беше најголемата поддржувачка на својот сопруг, со кого го помина речиси целиот свој живот. Нивната љубовна приказна траеше со децении и често беше истакнувана како пример за лојалност, почит и меѓусебна поддршка. По смртта на Халид Бешлиќ минатата година, нејзината здравствена состојба беше нарушена, а во последните месеци водеше тешка животна битка.

Семејството, пријателите и бројните обожаватели на семејството Бешлиќ се збогуваа со жената која беше запаметена по својата скромност, достоинство и безрезервна поддршка на својот сопруг за време на неговата богата музичка кариера, пишува аваз.ба

Сопругата на Халид, Сејда, не можела да присуствува ниту на неговиот погреб поради ненадејно влошување на нејзината здравствена состојба во текот на ноќта.

