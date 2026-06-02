СДСМ: Граѓаните чекаат реформи за ЕУ, а Стоилковиќ промовира стратешка соработка со Кина

Додека граѓаните чекаат реформи и европска иднина, вицепремиерот Иван Стоилковиќ, најблизок соработник на Мицкоски и втор човек во државата, се обраќа на 7. состанок на локалните лидери на Кина, заедно со српската делегација.

Во земја која полноправна членка на НАТО и кандидат за членство во Европската Унија, вториот човек на владата отворено промовира стратешка соработка со Кина? Човекот кој јавно се дружи со „Ноќните волци“ на Путин, кој слави со проруските структури во Република Српска и кој е тесно поврзан со српските безбедносни служби, сега директно заговара продлабочување на врските со Пекинг, се наведува во соопштението на СДСМ.

Според опозициската партија, ова не е „дипломатија“.

„Ова е јасна антиевропска и антизападна политика на криминалната група на власт. Мицкоски, Стоилковиќ и ВМРО не сакаат во Европа. Не сакаат реформи. Не сакаат правда. Сакаат изолација, зависност од автократии и продолжување на криминалот без контрола. Граѓаните веќе јасно гледаат: владата на Мицкоски со едната рака ветува ЕУ, а со другата работи за Кина и руските интереси“, порачуваат од партијата.