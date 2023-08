Украина го тргна советскиот грб од џиновскиот споменик „Мајка татковина“во Киев (ВИДЕО)

Украина го тргна советскиот грб од најспејктакуларниот споменик во Киев „Мајка татковина“.

Оваа неверојатна статуа е изградена во 1981 година од Евгениј Вучетич. Изработена е од титаниум и тежи 530 тони, а со се основата, нејзината висина достигнува 102 метри. Само споменикот е висок околу 62 метри. Советскиот грб се наоѓаше на штитот кој е поставен во левата рака.

Навредливиот симбол ќе биде заменет со Трозабец, еден од националните симболи на Украина, кој исто така е прикажан на грбот на земјата. Ова е уште еден чекор во поширокиот процес на дерусификација и десоветизација на земјата во пресрет на целосната инвазија на Русија.

Некои во државата го критикуваа овој потег како непотребно трошење пари сега кога и се попотребни на земјата за други цели. Министерството за култура и информативна политика порача дека државата не потрошила ниту една гривна за проектот, кој се проценува дека чини 28 милиони гривни (околу 700.000 евра), и дека готовината доаѓа од големите бизниси. Тоа не го намали бесот, макар и малку.

„Значи, ако не се пари од буџетот, тоа значи дека можете да ги потрошите како сакате? Ова е 700.000 евра. Ова се повеќе од 2.000 FPV беспилотни летала, на пример, или 240 снајперски пушки, 350 термални слики со добар квалитет или многу повеќе. Зошто менувањето на грбот на СССР во трозабец во моментов е поитна потреба отколку зајакнувањето на техничката поддршка на армијата е мистерија за мене“, напиша Дијана Ставска, стоматолог од Киев.

Historical moment: the dismantling of the emblem of the Soviet Empire from the "Motherland" monument in Kyiv pic.twitter.com/matWN9tzqr

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) July 31, 2023