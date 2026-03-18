УЈП дел од европската дебата за иднината на оданочувањето

Претставниците на Управата за јавни приходи активно учествуваа во европските дебати за современите даночни системи, стекнувајќи искуства и градејќи партнерства за иднината на оданочувањето.

Во изминатите два дена, директорката на Управата за јавни приходи, Елена Петрова, заедно со помошник директорката Тања Анчевска, учествуваа на Даночниот симпозиум на Европската унија, насловен „Иднината на оданочувањето: нееднаквост и раст во глобалната економија“, коорганизиран од Европскиот парламент и Европската комисија.

Симпозиумот обедини високи носители на политики и експерти од областа на јавните финансии и оданочувањето – сегашни и поранешни министри за финансии, директори на даночни администрации, генералниот секретар на ОЕЦД, претставници на Европската комисија, како и истакнати академици.

Во фокусот на дискусиите беа клучни прашања за модернизација на даночните системи, со акцент на рационализација на обврските за даночно известување, поедноставување на правилата и процедурите и зголемување на правната сигурност, со цел намалување на административниот товар во областа на оданочувањето, при истовремено обезбедување ефикасна заштита од даночна евазија и избегнување на оданочување.

Беше нагласено дека глобалниот даночен контекст значително се менува и носи зголемени фискални притисоци под влијание на демографските трендови, зголемените јавни расходи, климатските предизвици, новите технологии, како и глобалните политички предизвици. Во такви услови, даночните политики треба да бидат усогласени со економските цели, да поттикнуваат продуктивни инвестиции и да придонесуваат кон одржлив економски раст.

Посебно внимание беше посветено на глобалниот минимален данок, како инструмент за спречување на штетна даночна конкуренција и намалување на практиките на префрлање на профитот, со што се зајакнува правичноста и стабилноста на даночните системи, а истовремено се намалува притисокот врз јурисдикциите да создаваат даночни поволности кои чинат јавни приходи.

Една од клучните теми беше и намалувањето на ДДВ јазот, кој на европско ниво изнесува околу 10% од вкупните обврски. Во таа насока, беше истакната потребата од зајакнување на даночната усогласеност преку дигитализација, но и преку подобра размена на податоци и развој на аналитички капацитети во даночните администрации. Новите иницијативи за стандардизација на податоците, како ВИДА, се гледаат како значаен чекор кон поефикасна наплата и заштита на приходите. Современите даночни администрации треба да се развиваат не само како органи за наплата, туку и како организации базирани на податоци и аналитика, способни да одговорат на новите економски реалности.

Во рамки на настанот, претставниците на УЈП остварија средби со колеги од повеќе земји, со цел размена на искуства и продлабочување на меѓународната соработка.

Учество на вакви настани од висок ранг е од особено значење за Управата за јавни приходи, бидејќи овозможува пристап до најновите европски и глобални трендови, размена на добри практики и зајакнување на институционалните капацитети за градење на современа, транспарентна и ефикасна даночна администрација.