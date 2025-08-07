Убиен палестинскиот „Пеле“ додека чекал ред за храна
Сулејман Ал-Обеид, еден од најпознатите фудбалери во историјата на палестинскиот спорт, трагично го загуби животот во израелски напад во појасот Газа. Веста ја потврди Фудбалскиот сојуз на Палестина, опишувајќи го нападот како „брутален“.
Фудбалскиот сојуз соопшти дека бројот на загинати фудбалски работници од почетокот на воениот конфликт веќе достигна 321, меѓу нив играчи, тренери, судии, административци и спортски функционери.
Ал-Обеид ќе остане запаметен како симбол на палестинскиот спортски дух и борбеност, но и како аосурдна жртва на еден трагичен и сè уште нерешен конфликт.