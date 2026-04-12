Уапсени четворица разбојници во Скопје, одзеле пари од малолетници во Градскиот парк

12/04/2026 12:49
Фото: Б. Грданоски

Припадници на МВР лишиле од слобода четворица разбојници веднаш по добиената пријава дека во Градскиот парк одзеле пари од малолетници.

-На 11.04.2026 околу 21 часот полициски службеници од СВР Скопје ги лишија од слобода С.А. (20), Н.Д.(40) и двајца малолетници од Скопје поради извршени кривични дела „разбојништво“ во близина на фонтаната во Градскиот парк во Скопје, каде со закана со нож одзеле пари од неколку малолетници, стои во соопштението на МВР.

Како што додаваат оттаму, веднаш по добиената пријава, преземени се соодветни мерки и активности и сторителите се приведени во ПС Центар, а по документирање на случаите, против нив ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави.

