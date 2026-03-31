Уапсен е 34-годишен гостиварец, осомничен дека го уби својот татко

31/03/2026 10:20
 
Рано утринава во 01:50 часот во Гостивар, полициски службеници од Полициската станица Гостивар го лишија од слобода М.Д.(34) од Гостивар поради основано сомнение за сторено кривично дело „убиство“.

 

Имено, претходно во 01:30 часот во Полициската станица Гостивар машко лице пријави дека се сомнева за убиство на член од неговото семејство. Полициски службеници веднаш излегле на местото на настанот и во куќата е пронајден починат К.Д.(63) од Гостивар со видливи повреди и траги од насилство во пределот на главата, по што, поради сомнение дека се работи за убиство од слобода е лишен неговиот син.

Според првичните изјави на осомничениот, татко му починал претходниот ден околу 14:50 часот по пад во купатило, но случајот не го пријавил кај надлежните служби.

Известен е Јавен обвинител и се преземаат мерки за расчистување на настанот, по што ќе биде поднесена соодветна пријава, за јавноста предмалку соопштија од МВР.

 

Апелација им ги зголеми казните на сите 13 обвинети во случајот со велешката група за сексуална злоупотреба со дете-жртва
Притвор од 30 дена за синот кој ја уби својата мајка во Росоман
Фатен 27-годишен жител на Росоман кој утрово со остар предмет ја убил неговата мајка
Син ја заклал мајката во Росоман
На експресниот пат Штип-Радовиш итал со брзина од 178 км/ч
Почнува судењето за Стојанче Јовановски
За семејно насилство приведени седум лица во државата
Приведени шестмина возачи во државата за безобѕирно управување

