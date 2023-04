Уапсен е Доналд Трамп

Доналд Трамп, поранешниот претседател официјано е уапсен. Ова е првпат поранешен претседател на САД да биде уапсен.

Како што објави Скај њуз, Трамп не бил врзан со лисици, на барање на неговата придружба од Тајната служба.

BREAKING: Former President Trump has arrived at the courthouse to surrender and be arrested on criminal charges. https://t.co/Le705IMhsX pic.twitter.com/9asEOA69WI

— NBC News (@NBCNews) April 4, 2023