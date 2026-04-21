Tворештвото на нобеловката за Ани Ерно во фокус на книжевната средба во Францускиот институт во Скопје

21/04/2026 12:33

Францускиот институт во Скопје организира книжевна средба насловена „Tворештвото на Ани Ерно: сеќавање, жена и општество”, по повод Светскиот ден на книгата.

Настанот ќе се одржи во петок, 24 април 2026 година, во 13 часот, во Националната и универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски” – Скопје.

Средбата ќе ја отворат Јовица Никчевски, директор на Националната и универзитетска библиотека, и Грегоар Жислер, директор на Францускиот институт во Скопје.

Оваа книжевна средба, организирана во соработка со Националната и универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски” и издавачката куќа „Илика”, претставува можност публиката да се запознае подлабоко со делото на Ани Ерно, значајна фигура на современата француска литература и добитничка на Нобеловата награда за литература во 2022 година.

Преку излагањата на говорниците, ќе бидат истражени централните теми на нејзиното творештво: индивидуалното и колективното сеќавање, положбата на жената и интимните и политичките димензии на автобиографското пишување.

На средбата ќе говорат:

  • Елисавета Поповска, професорка на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” во Скопје и преведувачка на романот Девојчински спомени;
  • Андријана Папиќ, преведувачка на романот Годините и соработничка на издавачката куќа Илика;
  • Ивана Трајаноска, декан на Факултетот за странски јазици на Универзитетот Американ Колеџ Скопје и писателка;
  • Ведран Диздаревиќ, професор на Филолошкиот факултет, Катедра за компаративна книжевност.

Средбата ќе ја модерира Мања Величковска, истражувачка во рамките на „Коалиција Маргини”.

Настанот ќе се одвива на македонски јазик.

